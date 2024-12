Jusqu'à 14 ans de prison: d'anciens joueurs de rugby lourdement condamnés pour viol en France

Après deux semaines de procès à huis clos et plus de neuf heures de délibéré, l'Irlandais Denis Coulson et le Français Loïck Jammes ont été condamnés à 14 ans de prison, et le Néo-Zélandais Rory Grice à 12 ans. Ces condamnations sont conformes aux réquisitions de l'avocat général. Les faits de "viol en réunion" dont ils étaient accusés sont passibles de 20 ans de réclusion.

À lire aussi Le corps sans vie d'un ancien rugbyman international anglais retrouvé

Denis Coulson est aujourd'hui reconverti dans le BTP, alors que Loïck Jammes et Rory Grice jouent toujours au rugby, en Pro D2. La cour d'assises de Gironde a également condamné l'Irlandais Chris Farrell à 4 ans de prison, dont deux avec sursis, et le Néo-Zélandais Dylan Hayes à deux ans avec sursis, pour avoir assisté à tout ou partie des faits sans intervenir.