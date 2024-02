Alicia Keys invitée surprise d'Usher lors du show à la mi-temps du Super Bowl

La rencontre sportive mythique outre-Atlantique est regardée par des centaines de millions de téléspectateurs et offre toujours un spectacle de haut vol à la mi-temps. La vedette cette année était le chanteur Usher qui a passé en revue son répertoire et ses mouvements de jambes rapides pour les 65.000 spectateurs dans le stade Allegiant de Las Vegas.

Le chanteur a entamé le show de 13 minutes avec son tube "Caught up", avant d'enchaîner d'autres rengaines populaires des 20 dernières années telles que "Let it Burn", "Superstar", "Nice and slow", "Love in this Club" accompagné d'une fanfare complète.