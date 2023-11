Deuxième succès en ENBL pour Liège qui s'impose à Keila

En déplacement à Keila, en Estonie, pour satroisième rencontre de la phase de groupes de l'European North Baskeball League (ENBL), le RSW Liège l'a emporté 92-96 mardi soir. Après cette victoire les Principautaires reviennent à la 3e place du groupe B (5 points), ex-aequo avec les Lituaniens de Siaulai et les Anglais de Newcastle. Les Roumains de Voluntari et les Polonais de Zielona Gora partagent la première place (7 points) mais ont joué un match de plus.