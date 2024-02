Eliott Crestan remporte le 800 m et donne rendez-vous à Glasgow

Crestan a changé sa manière de courir, ce qui a porté ses fruits la semaine dernière à Liévin où il a signé a meilleure performance mondiale de l'année en 1:45.10. "J'ai fait pas mal de changements dans mon encadrement après l'été", explique Crestan. "Finalement, tout le monde est nouveau à part mon coach. Je fais maintenant plus attention à ce que je fais en dehors de l'entraînement. Je mange plus sainement et je vais chez le physiothérapeute chaque semaine, et non plus seulement lorsque je me blesse. J'accorde aussi beaucoup d'attention à ma posture à l'entraînement. J'essaie de courir de manière plus détendue et cette approche fonctionne. Je me sens fort et je n'ai pas de douleurs".

Eliott Crestan sera suivi de près début mars aux Mondiaux en salle de Glasgow. "Je n'ai jamais abordé un championnat avec autant d'attentes. Cela apporte un peu de stress. Quand vous avez la meilleure performance mondiale, les gens attendent quelque chose vous. Je vais à Glasgow pour gagner mais le plus important sera d'arriver en finale", conclut Crestan.