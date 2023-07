Isayev et Antoine, en judo, Ooghe, en athlétisme, premières médailles belges à Maribor

Le Team Belgium a décroché ses trois premières médailles, une d'argent et deux de bronze, au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE), mardi à Maribor en Slovénie.

Flor Lambrechts a terminé 4e du décathlon avec 7085 points à 255 points du bronze.

Parmi les performances belges de la journée, Thibaut Van Damme, 16 ans, a pris la 4e place de l'épreuve du contre-la-montré chez les garçons en cyclisme sur routeIl a bouclé les 10,5 km en 13:01 à 9 secondes du Néerlandais Nijs Schoovelde vainqueur devant l'Irlandais Conor Murphy et l'Allemand Benedikt Benz, 3e.

Les jeunes Red Dragons ont gagne leur deuxième match dans le tournoi de volley-ball faec à la Slovénie 3 sets à 1 (17-25, 25-20, 25-21 et 25-16). Ils avaient perdu leur premier match 3-0 face à l'Italie (25-15, 25-22 et 25-19). Les Belges termineront leur phase de groupe face à la Grèce, qui a perdu ses deux premiers matchs, mercredi (12h00). L'autre groupe est composé de la République tchèque, la France, la Pologne et la Serbie. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales.