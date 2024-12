"C'est plus chaud que je le pensais": les participants à cette épreuve hors du commun courent plus de 40km... par -20 degrés

On vous emmène en Antarctique où se déroule aujourd'hui le marathon de glace. 42,200 km dans la neige avec une température avoisinant les -20 degrés. Sans parler des vents puissants que doivent affronter les courageux, avides de sensations fortes et de défis.

Dans le calme de l'Antarctique, c'est un drôle de bruit qui s'est invité : les pas, les foulées d'une centaine de coureurs. Les participants se sont lancés dans un marathon unique, le plus au sud de la planète.

Un décor unique à 800 kilomètres du pôle, tout autour d'un camp privé occupé seulement de novembre à janvier en raison des températures. Les coureurs viennent du monde entier et parcourent courageusement plus de 40 kilomètres à 700 mètres d'altitude. Les températures frôlent les -20 degrés, le tout conjugué avec des vents froids allant de 20 à 40 kilomètres par heure. "Ça va, tout se passe bien. C'est même un peu plus chaud que ce que je pensais", confie un coureur.