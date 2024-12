C'est une énorme surprise: le Spirou de Charleroi crée l'exploit contre Anwil Wloclawek en Europe Cup

L'autre rencontre du groupe N, entre les Allemands de Ludwigsburg et les Suisses de Fribourg, se dispute plus tard mercredi. Abandonnant trop de rebonds offensifs à l'adversaire et perdant trop de ballons, le Spirou a compté jusqu'à douze longueurs de retard à Wloclawek (repos : 49-39) avant de renverser la situation d'un 13-27 sans appel dans le troisième quart.

Sous la conduite de Gustav Knudsen (18 points, 7 rebonds) et de Willem Brandwijk (11 points, 6 rebonds, 3 passes), ils ont conforté leur avance dans le dernier acte pour remporter la victoire. Avec ce premier succès, le Spirou (1v-1d) occupe provisoirement la 1re place du groupe N en attendant le résultat de l'autre match entre Ludwigsburg (1v-0d) et Fribourg (1v-0d). Les Polonais (0v-2d) sont derniers. Dans cette compétition du quatrième échelon européen, le deuxième tour est une phase jouée avec quatre groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chacun des groupes seront qualifiés pour la phase finale, jouée à huit.