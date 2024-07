La Belgique s'impose contre la Chine à Reims dans sa préparation pour les Jeux Olympiques

Pour leur cinquième succès en autant de matches de préparation, les Cats avaient déjà pris le large en première période avec 13 points d'avance au repos (42-29). Déjà victorieuse des Chinoises le 30 juin dernier à Courtrai (78-63), la Belgique a creusé encore un peu plus l'écart pour l'emporter 79-57 derrière le double-double (18 points et 10 rebonds en 24 minutes de jeu) d'Emma Meesseman. Kyara Linskens a rajouté 10 points et pris 6 rebonds. Antonia Delaere a délivré pas moins de 11 assists.

Nastja Claessens, de retour de l'Euro U20 division B, a remplacé Sam Van Buggenhout dans la sélection.