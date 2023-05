La saison de cross-country reprendra par les championnats de Belgique, avancés en novembre

Les championnats de Belgique marquaient traditionnellement la fin de la saison hivernale mais la compétition avait perdu en prestige à cause de la saison d'athlétisme en salle qui prend de plus en plus d'importance en raison des points à gagner. La Belgique a ainsi suivi l'exemple de nombreux pays voisins en avançant ses championnats nationaux de cross-country au mois de novembre pour en faire la course de sélection pour l'Euro.

Cette année, les championnats de Belgique auront lieu le 19 ou le 26 novembre avant les championnats d'Europe prévus le 10 décembre à Bruxelles. Le plan initial de Belgian Athletics, la fédération belge d'athlétisme, était d'organiser les Nationaux sur le même site que l'Euro, au Parc de Laeken, pour avoir la sélection la plus représentative possible. Mais le gestionnaire du parc s'est opposé à l'organisation de deux événements en quelques semaines et Belgian Athletics cherche encore un organisateur.