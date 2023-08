Le Tornado Alexander Doom va découvrir le gratin mondial du 400m individuel

Après le titre européen en salle avec les Tornados début mars à Istanbul, le Roularien a connu son lot de problèmes physiques à l'entame de la saison estivale. Après un ischio douloureux, il s'est déchiré le mollet. "Aujourd'hui je suis à 100%", a-t-il confié à l'avant-veille de ses grands débuts en championnats du monde dans une épreuve individuelle.

"J'espère approcher mon record et atteindre les demi-finales serait superbe. Le niveau du 400m est plus élevé cette année qu'en 2022. Cela dépendra aussi du couloir. Mentalement, c'est certainement possible d'aller en demi-finale." Avec le 36e chrono (sur les 49 inscrits), il devra se surpasser pour parvenir à se glisser dans le top 24.