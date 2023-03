NBA: LeBron James a refusé une opération du pied pour viser les play-offs avec ses Lakers

En l'absence de leur maître à jouer, les Lakers ont réalisé une série de 8 succès pour 5 revers et les places directement qualificatives sont toujours à leur portée.

Le statut de James avait été réévalué de "forfait" à "incertain" samedi soir et celui-ci a finalement décidé de s'aligner après avoir testé son pied à l'échauffement.

Maintenant, "c'est au jour le jour", a déclaré la star. "Le plus important pour moi, c'est lundi matin. Quand je me réveillerai demain et que je sortirai du lit, nous verrons ce qu'il se passera".

Le coach des Lakers, Darvin Ham, a salué le retour de son leader, devenu le mois dernier le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.