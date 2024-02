Record du monde du 100 m pour Maxime Carabin et Roger Habsch

Maxime Carabin et Roger Habsch ont battu le record du monde du 100 m dans leurs catégories respectives mardi lors de la réunion de para-athlétisme de Dubaï.

"J'étais dans des conditions optimales après la semaine dernière qui nous a servi de répétition générale", déclare le Liégeois dans un communiqué du Comité paralympique belge. "Tout était en place : j'étais détendu, bien préparé, concentré… J'ai pu compter sur une poussée très fluide et une petite aide du vent. C'est un début de saison parfait. Je ne pouvais pas rêver mieux…".

Après avoir battu les records du monde du 200 m et du 400 m la semaine dernière à Sharjah aux Emirats arabes unis, Maxime Carabin a fait tomber celui du 100 m en catégorie T52, le portant à 16.25.

Roger Habsch, en catégorie T51, a lui abaissé son record du monde du 100 m à 19.13.

"Je ne m'attendais pas à une telle performance si tôt dans la saison. C'est la preuve que je suis en forme et bien préparé. J'ai réalisé de bons chronos à l'entrainement et les conditions de piste et de vent étaient favorables… C'est encourageant pour la suite de la saison !"