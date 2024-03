Sacramento trébuche et Dallas reprend la main dans la bataille pour les playoffs à l'Ouest

Dallas s'est emparé de la 6e place du classement de la Conférence Ouest grâce à sa victoire contre Utah (113-97), jeudi en NBA, la ligue nord-américaine de basket. Les Mavericks sont virtuellement qualifiés pour les playoffs, tandis que Sacramento a connu un faux pas à Washington (109-102) et retombe au 8e rang.

Les Kings ont cédé la main à leurs concurrents en essuyant une défaite surprenante contre la lanterne rouge de la NBA, les Washington Wizards. De'Aaron Fox peu en réussite (25 points, 10/30 au tir) malgré 6 interceptions et Domantas Sabonis timide à la marque (14 points, 14 rebonds, 6 assists) n'ont pas eu raison de Kyle Kuzma (31 points, 6 rebonds, 5 assists) et des siens.

Luka Doncic n'est pas passé loin de son 19e triple-double cette saison, avec 34 points, 9 rebonds, 8 assists et 4 interceptions contre Utah. Le Jazz, presque éliminé de la course au play-in (12e, 29 victoires-41 défaites), a été pénalisé par l'adresse défaillante de ses cadres.

La victoire de Phoenix contre Atlanta (128-115) et la défaite des Pelicans à Orlando (121-106) nourrissent le suspense à l'Ouest. Denver, tombeur des Knicks (113-100) avec un nouveau triple-double de Nikola Jokic (30 points, 14 rebonds, 11 assists), semble à l'abri. Les Nuggets sont 2e (49v-21d), derrière le Thunder (48v-20d) et devant les Timberwolves (47v-22d).

Derrière, les trois dernières places dans le top 6 directement qualificatif pour les playoffs se jouent entre les Clippers (43v-25d), les Pelicans (42v-27d), Dallas (41v-29), Phoenix (41v-29d) et les Kings (40v-29d). Les Lakers (9e, 37v-32d) et les Warriors (36v-32d) pourraient même se mêler à la lutte.

L'Est pourrait offrir du spectacle également, avec seulement 3,5 matchs d'écart entre le 4e Orlando (42v-28d) et le 8e Philadelphie (38v-31d). Les Knicks (41v-28d), les Pacers (39v-31d) et le Heat (38v-31d) sont intercalés.