Sentiments mitigés pour Lize Broekx et Hermien Peters, 6e en finale du K2 500m

"C'est moins bien que le niveau que nous avions atteint les années précédentes. Mais par rapport aux dernières coupes du monde, cela progresse", a réagi Peter après la course, au Kryspinow Waterway de Budzyn, non loin de Cracovie. "Les sensations n'étaient pas géniales, mais il ne fallait pas s'y attendre. Nous pouvons être contentes du résultat", a complété Broekx.

Hermien Peter (28 ans) et Lize Broekx (31 ans) forment une paire expérimentée. Elles comptent à leur palmarès deux médailles de bronze aux Mondiaux (2021 et 2022) et pouvaient conquérir aux Jeux européens, qui ont valeur de championnat d'Europe, une 3e médaille européenne après l'argent l'année dernière et le bronze en 2018.