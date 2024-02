Thomas Detry termine 28e de l'Open de Phoenix et Adrien Dumont de Chassart 60e

Detry a pris un mauvais départ, concédant deux bogeys sur les trois premiers trous. Le Bruxellois de 31 ans a bien terminé grâce à cinq birdies sur les quatorze derniers trous. Il a signé un total final de 276 (-8).

Adrien Dumont de Chassart a aussi mal abordé sa dernière journée, étant obligé d'inscrire quatre bogeys contre un seul birdie lors des sept premiers trous. Le Villersois de 23 ans, qui a rejoint le plus important circuit professionnel de golf cette année, a aussi été plus performant sur la seconde moitié de parcours. Il a signé un birdie et un eagle contre un seul bogey. Son score final est de 281 (-3).