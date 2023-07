16e étape: Le seul chrono va-t-il faire pencher la décision entre Vingegaard et Pogacar ?

Mardi, au lendemain de la seconde journée de repos, le Tour de France aborde sa 3e et décisive semaine.

La majorité des coureurs pourra souffler puisque la 16e étape est un contre-la-montre individuel de 22,4 km entre Passy et Combloux. Ils n'y ambitionneront rien de particulier et voudront garder des forces en vue de l'étape reine de mardi, Saint-Gervais/Courchevel, et son arrivée au sommet du terrible Col de la Loze.

En revanche, le seul "chrono" de cette 110e Grande Boucle pourra bien s'avérer décisif dans le duel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Les deux hommes ne sont séparés que par 10 secondes au classement général. Le Danois, maillot jaune depuis la 6e étape à Cauterets-Cambasque, a résisté aux rares attaques du vainqueur du Tour en 2020 et 2021 lors des trois dernières étapes au profil montagneux.