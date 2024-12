"La douleur est toujours là": Remco Evenepoel donne des nouvelles après son malheureux accident

Remco Evenepoel n'avait sans doute pas prévu, dans sa préparation, de percuter une camionnette de Bpost. Mais c'est pourtant ce qu'il a connu il y a quelques jours. Un accident qui n'est pas sans conséquence, puisque notre compatriote doit composer avec plusieurs fractures, à une côte, à l'omoplate et à la main droite. Il souffre aussi de contusions pulmonaires et d'une luxation de la clavicule.

De fameuses tuiles. Mais interrogé par la VRT, le coureur belge de 24 ans refuse de se laisser abattre. Il compte même revenir le plus rapidement possible pour tenir sa place dans le peloton. "L'opération à l'hôpital de Herentals s'est bien déroulée, on évalue la situation jour après jour. La douleur est toujours là, mais c'est normal à ce stade de ma revalidation", a-t-il tout de même reconnu.