Eddy Merckx, tout juste opéré, revient sur les circonstances de sa chute: "J'ai directement su que c'était cassé tellement j'avais mal"

Eddy Merckx, l'ancien champion cycliste de 79 ans, a été opéré avec succès de la hanche mardi et commencera sa rééducation mercredi, a annoncé l'hôpital d'Herentals dans un communiqué. Il avait été victime d'une chute lors d'une sortie à vélo et s'était fracturé la hanche lundi.

"En arrivant ici, j'ai été pris en charge par un très bon médecin, un spécialiste de la hanche. J'ai désormais une hanche artificielle du côté droit", explique-t-il avant de revenir sur les causes de sa chute. "C'est arrivé bêtement parce que j'étais sur le rail du train, j'ai passé ma roue avant, mais ma roue arrière a glissé sur le rail et je suis tombé".

"Je savais que c'était cassé parce que j'avais tellement mal. Les gens venaient pour me lever parce que je ne savais pas me lever normalement. Maintenant, tout va bien mais c'est l'heure de la rééducation, c'est quand même pas évident. Selon les docteurs, dans six mois, je ne vais plus rien sentir".

Après cette chute et à son âge, Eddy Merckx va-t-il continuer à rouler ? "Bien sûr que je vais faire du vélo. C'est ma vie et ça restera toujours ma vie", conclut-il.