Cyclisme: après l'or olympique du chrono, Grace Brown domine aussi les Mondiaux

Les Françaises Juliette Labous et Cedrine Kerbaol ont pris respectivement la 9e et la 14e place.

"Je vis un rêve depuis quelques mois. Encore de l'or, c’est fabuleux", a réagi Grace Brown qui prendra sa retraite en fin de saison à l'âge de 32 ans.

Longtemps abonnée aux places d'honneur, avec notamment une deuxième place sur le chrono des Mondiaux de l'an dernier à Glasgow et une quatrième place à Tokyo-2020, l'Australienne réalise une dernière saison de rêve qui l'a aussi vue gagner la grande classique belge Liège-Bastogne-Liège.

"Beaucoup de gens me disent que je ne peux pas m'arrêter après ça. Mais non, c'est toujours prévu. Je me sens bénie d'avoir pu faire une telle carrière et de la terminer d'une telle manière", a dit Brown, pressée de retrouver sa famille et son continent qui lui manquent énormément.