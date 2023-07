Florian Lipowitz remporte la 2e étape au sommet de Pustevny et prend la tête du général

L'Allemand Florian Lipowitz (BORA-hansgrohe) s'est imposé au sommet de Pustevny, sur la 2e étape du Tour de Tchéquie (2.1), après 166,9 kilomètres depuis Olomouc, vendredi. Il s'est octroyé par la même occasion la tête du classement général, devant ses deux dauphins de l'étape, les Norvégiens Per Strand Hagenes (Jumbo-Visma) et Anders Halland Johannessen (Uno-X)

L'étape du jour culminait à Pustevny, avec une ascension de 7,9 km à 6,7% que le peloton a parcouru une première fois en milieu d'étape avant de parcourir une boucle pour y conclure la journée. Florian Lipowitz s'est montré le plus rapide, devançant de 2 secondes Hagenes. Dans un groupe de poursuivants étiré, Johannessen a pris les devants pour couper la ligne en 3e, à 23 secondes.

Lipowitz compte 6 secondes d'avance sur Hagenes, et 27 sur Johannessen. Kamiel Bonneu (Flanders-Baloise), 9e de l'étape à 25 secondes, est 10e au classement général à 35 secondes. Son coéquipier Elias Maris, qui a fini dans le même groupe à la 6e place, est 12e dans le même temps. Jeudi, Milan Fretin, lui aussi de l'équipe Flanders-Baloise, avait terminé 2e du sprint de la 1re étape.

Samedi, la 3e étape reliera Moravska Trebová et Cervenohorské sedlo, après 161,5 kilomètres. Le profil difficile comprendra deux ascensions de 1re catégorie dans les 50 derniers kilomètres, avant une pente de 7,8 km à 5% vers l'arrivée. Le Tour de Tchéquie se terminera au bout de la 4e étape, dimanche, à Sternberk. Les équipes Flanders-Baloise, Bingoal-WB et Intermarché-Circus-Wanty se sont alignées sur la course.