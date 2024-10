Le champion du monde Tadej Pogacar s'impose à San Luca, Remco Evenepoel abandonne

Au palmarès, Pogacar, 26 ans, succède à Primoz Roglic, double vainqueur (2021, 2023) et signe la 87e victoire de sa carrière, la 24e déjà d'une saison prolifique après, entre autres, le Tour de France, le Tour d'Italie, Liège-Bastogne-Liège et son sacre mondial à Zürich.

Alors que le plateau de coureurs présents s'annonçait relevé, le Slovène, fraîchement couronné champion du monde, a été le plus fort alors que le Britannique Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) et l'Italien Davide Piganzoli (Polti Kometa) complètent le podium. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a été contraint à l'abandon à vingt kilomètres de la ligne d'arrivée.

Après un départ sans trop de difficulté, le peloton faisait face à la plus longue ascension du jour au bout de 70 kilomètres. L'Espagnol Ander Ganzabal (Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi) s'est montré le plus fort dans l'ascension du Zocca (13,5 km à 4%) avant d'entamer la descente vers la prochaine ascension (Casa Giorgio: 6 km à 6%), accompagné de quatre autres coureurs et avec Dimitri Peyskens (Bingoal WB), à 40 secondes.

A 47 kilomètres de l'arrivée, l'échappée a été rattrapée par le reste du peloton et l'initiative d'une nouvelle attaque est venue de Remco Evenepoel qui a été suivi par Pogacar. Ce dernier a décidé de partir en solitaire alors que l'Américain Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) a tenté, en vain, de le suivre. Evenepoel, double champion olympique, a jeté l'éponge à vingt kilomètres de l'arrivée.

Si l'Allemand Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) a longtemps couru derrière Pogacar avec 1min40 de retard, il n'est jamais vraiment revenu pour inquiéter le Slovène, qui a ressorti un numéro similaire à celui de Zürich avec son arrivée en solitaire.