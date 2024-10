Vos célèbre son 14e titre mondial à la saveur "exceptionnelle"

Après trois titres mondiaux sur route, huit en cyclo-cross et deux en cyclisme sur piste, Vos a décroché son quatorzième maillot arc-en-ciel à Louvain. "C'est vraiment spécial, bien sûr. Un titre mondial, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel," a réagi la coureuse de 37 ans. "Mais je ne pensais pas du tout aux treize précédents. Pas une seule seconde. Je me concentrais uniquement sur la course d'aujourd'hui. C'était une nouvelle expérience, mais c'était un championnat du monde, donc on donne le meilleur de soi."

Vos a couru toute la finale en tête avec Kopecky. "C'était super d'être en tête avec elle, mais on sait aussi que ça peut être difficile : une coureuse de classiques, en grande forme... C'était fantastique de rouler ensemble en tête, mais ce n'était pas une situation idéale, car Lotte est aussi très rapide. Je n'étais pas sûre de moi pour le sprint, je savais que ce serait difficile de m'échapper."