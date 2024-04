Jasper Philipsen deuxième et "content de ses sensations" avant Paris-Roubaix

"Nous avions une stratégie avec l'équipe que nous avons essayé d'appliquer le mieux possible au GP de l'Escaut", a expliqué Jasper Philipsen à l'arrivée à Schoten. "Nous nous sommes malheureusement un peu perdus dans le final. Et quand Merlier a lancé sa manœuvre, j'étais un peu trop loin et un peu enfermé, je n'ai pas pu me dégager."

"Je suis néanmoins content de ma course et de mes sensations à quelques jours de Paris-Roubaix", s'est rassuré le récent vainqueur de Milan-Sanremo. "Je ne voulais pas prendre trop de risques mercredi en vue de la course de dimanche où je donnerai le meilleur de moi-même. Mais nous aurons surtout un grand leader, Mathieu van der Poel."