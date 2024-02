Kopecky après sa victoire finale: "Espérée, mais pas attendue"

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) a remporté dimanche le classement général du Tour des Émirats arabes unis, une course par étapes de niveau WorldTour. "J'ai vraiment apprécié mon séjour ici", a réagi la championne du monde après la dernière étape.

Au lendemain de sa victoire dans l'étape reine, Kopecky n'a pas rencontré de problème lors de la dernière étape, malgré la pluie qui aurait pu provoquer des glissades. "Je suis heureuse qu'il n'ait pas commencé à pleuvoir trop fort, nous sommes restées en sécurité", a expliqué Kopecky, qui a prouvé ses talents de grimpeuse dans cet UAE Tour. "J'avais dit avant la course que j'espérais cette victoire finale, même si je ne m'y attendais pas vraiment. C'est très agréable de gagner ce Tour. J'ai vraiment apprécié mon séjour ici. Et aussi le saut en parachute à Dubaï", a-t-elle souri.

Lors de la dernière étape, l'équipe de Kopecky, SD Worx-Protime a frôlé un quatrième succès en autant d'étapes, mais l'échappée Amber Kraak a résisté au retour de Lorena Wiebes, qui a réglé le sprint du peloton. "Ce n'est pas vraiment une surprise: nous savions que les coureuses de l'échappée allaient essayer. Et l'échappée était très forte. La victoire d'étape est méritée", a reconnu Kopecky, rendant hommage à Kraak.