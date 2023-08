Kopecky s'est "bien remise" après son impressionnant Tour de France

Kopecky n'a pas ménagé ses forces lors du dernier week-end difficile du Tour, et s'est rendue directement à Glasgow le lendemain. Un voyage qui s'est fait sans des jambes de plomb, a-t-elle confié à l'agence Belga. "Je me sens bien. Je pense que j'ai récupéré du Tour. Je ne me suis pas sentie très fatiguée en arrivant ici. Bien sûr, j'ai énormément souffert la semaine dernière et la fatigue est là de toute façon. Mais je ne me sens pas vide. Tout se passe comme prévu."

Kopecky participera à quatre courses au total aux Mondiaux à Glasgow, d'abord en cyclisme sur piste : dimanche (6/8) dans la course à l'élimination, mardi (8/8) dans la course aux points et mercredi (9/8) dans l'omnium. Enfin, elle participera à la course sur route le dimanche 13 août. "Si je peux choisir, je préfère de toute façon faire une super performance la semaine prochaine sur la route. Mais j'ai également hâte de faire du cyclisme sur piste. Car je sais à quel point l'omnium jouera un rôle crucial plus tard dans l'accumulation des points en vue des Jeux Olympiques de l'année prochaine. C'est aussi un grand objectif. Si je peux monter sur le podium de l'omnium, j'accumulerai un grand nombre de points en vue de la qualification."