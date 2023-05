Le 55e Triptyque ardennais propose encore un parcours international

La 55e édition du Triptyque ardennais cycliste, qui a été présentée mercredi à Liège, conservera sa dimension internationale en 2023. La course, organisée par le club du CC Hawy et réservée aux coureurs espoirs et élites sans contrat (2.12), se déroulera du 19 au 21 mai en trois étapes aux parcours exigeants tracés en Belgique, en Allemagne et au Grand-Duché du Luxembourg. Philippe Gilbert, Jan Bakelants, Loïc Vliegen, Sander Armée, Ivan Basso et Sylvain Moniquet ont inscrit leurs noms au palmarès de la course.