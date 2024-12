Le duel de titans aura bien lieu: Wout van Aert affrontera Van der Poel en cyclocross vendredi

Le triple champion du monde de la discipline (2016 à 2018) aura fort à faire vendredi tant Van der Poel s'est montré impressionnant lors de ses deux premiers cross cette saison, en Coupe du monde dimanche à Zonhoven et au Superprestige de Mol lundi.

Le Belge, qui a souffert de problèmes intestinaux, a repris l'entraînement. Selon ses données sur le site Strava, il a effectué une sortie sur route de 131 kilomètres dans la région d'Anvers mardi. Et dimanche matin, il s'est testé dans les labourés durant 45 minutes.

Au contraire du Néerlandais qui a pour ambition d'égaler le record de sept titres de champion du monde d'Erik De Vlaeminck le 2 février à Liévin en France, Van Aert roulera cet hiver sans objectif particulier, privilégiant la préparation de la saison sur route.

"Le cyclo-cross reste mon premier amour. J'aime y revenir chaque hiver... (Mais) ce sera par pur amour de ce sport, avec des ambitions modestes", avait-il précisé il y a quelques semaines, annonçant un programme réduit de six courses (contre douze pour "VDP"). La course sera d'ailleurs à suivre en intégralité sur RTL Club et RTL Play.