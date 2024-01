Mathieu van der Poel fête l'an neuf par son 5e succès au GP Sven Nys devant Wout van Aert

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté lundi le Grand Prix Sven Nys de cyclocross, 4e des huit manches du Trophée X20, lundi à Baal. Le 5e duel de la saison entre Mathieu van der Poel, le champion du monde, et Wout van Aert, a abouti au même résultat à savoir un succès du Néerlandais en 57:24. Le Campinois de la formation Visma-Lease a Bike a pris la 2e place à 1 minute et 55 secondes. Le Néerlandais Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions), qui fut le seul à résister (un peu) au duo de favoris, s'est classé 3e à 2:44.

Le champion des Pays-Bas Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) a pris la 4e place à 3:31 devant Michael Van Thourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), 5e à 3:47 et Thibau Nys (Baloise Trek Lions), le fils de Sven, 6e à 3:49. Van der Haar conforte sa première place au classement général du Trophée X20.

Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) décroche sa 5e victoire dans ce cross (après 2018, 2019, 2020, 2021) et son 8e bouquet de la saison où il n'a pas encore été battu.

Le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), lauréat de la manche de Coupe du monde de Namur, n'a pu fêter sa 2e victoire de la saison. Le champion du monde 2022, qui filait vers la victoire l'an dernier dans ce GP Sven Nys avant d'effectuer une chute spectaculaire, a dû se contenter de la 12e place à 5:23.

Victor Van De Putte a devancé Jente Michels et Ward Huybs dans la course pour Espoirs (U23). Le Néerlandais David Haverdings devance au général Viktor Vandenberghe de 2:35 et Seppe Van Den Boer de 4:06.

La 5e manche est programmée ce jeudi 4 janvier à Coxyde à l'occasion du Cross des Dunes.