Soudal Quick-Step compte sur Alaphilippe et sur l'ancien vainqueur Asgreen

Soudal Quick-Step n'a pas le rôle de favori pour le Tour des Flandres de cette année, mais compte sur Julian Alaphilippe et Kasper Asgreen pour compliquer la tâche de Mathieu van der Poel, Matteo Jorgenson, Mads Pedersen et consorts. Le Français de 31 ans et le Danois de 29 ans seront épaulés par Yves Lampaert, Tim Merlier, Gianni Moscon, Casper Pedersen et Bert Van Lerberghe.

En 2021, Asgreen et Alaphilippe faisaient partie de l'équipe à battre, alors qu'aujourd'hui ils font plutôt figure d'outsiders. "C'est une grande différence", déclare Asgreen. "Je pense que nous aurions tous préféré être dans la position qui était la nôtre il y a quelques années. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui et nous devons faire avec ce qu'on a. Rester dans un coin à pleurer de frustration parce que nous ne sommes plus l'équipe que nous étions ne nous aidera pas dimanche. Nous n'allons donc certainement pas le faire. Ensemble, nous sommes en train de remonter la pente. Nous ne sommes plus l'équipe qui doit contrôler la course. Il y a un grand favori, surtout après ce qui est arrivé à Wout van Aert, et ce sera donc à l'équipe de van der Poel de le faire. Nous ferons de notre mieux pour ouvrir la course et aborder la finale en position favorable.

Alaphilippe s'est signalé en prenant la 9e place à Milan-Sanremo, mais il n'a pas réussi à s'illustrer. "Le Ronde est ma dernière occasion avant le Giro", a reconnu le double champion du monde. "Je suis donc très motivé. Le fait que nous ne partions pas favoris, nous ne pouvons pas le changer aujourd'hui. Nous nous concentrons sur dimanche et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. En tant qu'équipe, nous allons essayer d'obtenir un résultat".