Tim Wellens prolonge chez UAE Team Emirates jusqu'en 2025, Mikkel Bjerg jusqu'en 2027

"Je suis très heureux de rester au sein de l'équipe UAE Team Emirates et je suis donc reconnaissant de cette opportunité", a déclaré Wellens qui a rejoint l'équipe en janvier 2023 dans un communiqué de presse. "Je trouve un bon équilibre entre mes ambitions personnelles et mon rôle d'équipier. Cela dépend de la course, bien sûr, mais c'est un rôle que j'apprécie. Je me sens honoré d'être entouré de personnes aussi bonnes et fortes. J'entends par là non seulement les coureurs, mais aussi le personnel. L'équipe est comme une famille pour moi, avec une atmosphère positive lors de chaque course. J'ai toujours l'ambition de continuer à performer au plus haut niveau dans les années à venir et de gagner beaucoup de courses avec l'équipe."

Coureur de classiques flandriennes et pavées, Bjerg a fini 4e du récent Tour des Flandres. Il roule depuis 2020 pour la formation émiratie.