Vansevenant 6e après un effort pour revenir sur le peloton: "C'était ça ou ne pas revenir"

Vansevenant a été retardé par une chute massive à 98 kilomètres de l'arrivée. Si le Belge n'est pas tombé, son vélo s'est renversé. "J'ai d'abord dû dégager mon vélo sous d'autres. J'étais déjà loin derrière lorsque j'ai pu repartir, ce qui est regrettable". Le coureur de 24 ans a ensuite impressionné dans les montées du Stockeu et de la Haute-Levée, comblant son retard sur le peloton avec Tom Pidcock. "Il fallait être fort pour revenir. Mais c'était ça ou ne pas revenir du tout. On avait plus d'une minute de retard, il ne fallait donc pas douter".

Dans la montée de La Redoute, Vansevenant était parmi les meilleurs. "Je n'ai jamais pensé pouvoir suivre Pogacar. On peut essayer, mais on explose et la course s'arrête là. Il faut adopter un bon rythme pour être dans les premiers et ne pas en faire trop".