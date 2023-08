Vanthourenhout pointe Ganna et Küng comme les "plus grands concurrents pour Remco et Wout"

L'Italien Filippo Ganna, double champion du monde, les Suisses Stefan Küng et Stefan Bissegger, le Slovène Tadej Pogacar et le Britannique Geraint Thomas font partie des prétendants au titre de champion du monde du contre-la-montre des Mondiaux de cyclisme vendredi à Stirling, en Écosse.

L'entraîneur national Sven Vanthourenhout a observé l'opposition. "La cinquième place de Küng dimanche dans la course en ligne a immédiatement attiré mon attention".

Ganna, devenu champion du monde de poursuite individuelle pour la sixième fois, a également montré dimanche qu'il fallait compter sur lui. "Il n'a peut-être pas participé à la course en ligne, mais une telle performance sur la piste exige également beaucoup d'efforts physiques et mentaux", a déclaré Vanthourenhout. "Il est l'un des principaux favoris, avec Küng et nos deux Belges."