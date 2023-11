Le Japon, dernière opportunité pour Thierry Neuville d'aller chercher la deuxième place

Le Japon sera le théâtre de la 13e et dernière manche de la saison du championnat du monde de rallye (WRC), ce week-end. Si le Finlandais Kalle Rovanperä s'est déjà octroyé son deuxième titre mondial consécutif à la fin du mois d'octobre, Thierry Neuville et les pilotes voudront se battre pour la victoire et les places d'honneur.

Rovanperä, avec le Britannique Elfyn Evans, le Français Sébastien Ogier et le Japonais Takamoto Katsuta, a également vu son équipe Toyota remporter le titre chez les constructeurs. Le prestige d'une victoire sur ses terres, au Japon, n'aura pas de prix pour la marque après que les Hyundai sud-coréennes de Thierry Neuville et de l'Estonien Ott Tänak avaient fini aux deux premières places en 2022. Les deux pilotes seront à nouveau réunis chez Hyundai la saison prochaine après la pige de Tänak chez Ford cette saison.

Neuville est en forme, après sa victoire au Rallye d'Europe centrale, et aura besoin de refaire 7 points de retard sur Evans pour prendre la 2e place au classement mondial. Il deviendrait ainsi vice-champion pour la sixième fois après 2013, 2016, 2017, 2018 et 2019. "Je suis très motivé pour remporter comme l'année dernière ce rallye sur les terres de Toyota", a-t-il d'ailleurs taquiné. "Les routes sur lesquelles nous roulons sont intéressantes, étroites, sinueuses et avec beaucoup de changement d'adhérence. J'aime aussi le pays et sa culture."