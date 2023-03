Bergs prêt pour son premier Masters 1000 : "Mon niveau à l'entraînement est vraiment bon"

"Je me sens bien", a-t-il confié à Belga à l'aube de ce pétillant duel. "Je suis arrivé depuis plus d'une semaine et je me suis très bien préparé. J'ai notamment eu l'occasion de taper la balle avec Alexander Zverev, le Tchèque Lehecka ou encore le Bélarusse Ivashka. Bref, tous des excellents joueurs. Ce fut très chouette et mon niveau était vraiment bon. L'objectif, désormais, sera d'essayer de s'en approcher le plus possible en match, ce qui n'est jamais évident, vu que d'autres paramètres entrent en jeu. "

Il s'agira de la toute première confrontation entre Zizou Bergs et Thanasi Kokkinakis, qui a atteint les demi-finales du tournoi ATP 250 d'Adelaïde 2 en début d'année, et reste sur une élimination au deuxième tour à Indian Wells contre Carlos Alcaraz, le futur vainqueur.