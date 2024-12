"Voici nos héros": une star du tennis ukrainien va au front et s'entraîne avec un lance-roquettes

Elena Svitolina est profondément attachée à l'Ukraine, son pays de naissance. La joueuse de 30 ans est originaire de la région d'Odessa et fait partie des grandes joueuses du circuit féminin. Depuis février 2022, elle affiche ouvertement son soutien à son pays, qui doit faire face à une invasion russe qui se poursuit encore aujourd'hui.

Mais ces derniers jours, l'Ukrainienne a encore franchi un cap. Elle s'est ainsi rendue à Kharkiv pour rencontrer des soldats qui sont directement impliqués dans cette guerre. Sur des clichés dévoilés sur les réseaux sociaux, on la voit notamment tenir un lance-roquettes et discuter avec des militaires. "Kharkiv est la ville qui m’a fait me sentir chez moi quand j’ai commencé ma carrière professionnelle à 12 ans. La ville qui continue à me donner chaleur et protection pendant cette guerre. Si vous me demandez, où est-ce que je trouve la motivation de me battre sur les courts : voici mon pays, mon peuple, mon Kharkiv et nos héros", a écrit la joueuse sur Instagram.