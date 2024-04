Buvaysar Gadamauri remporte le double aux côtés du Néerlandais Jelle Sels

Buvaysar Gadamauri (ATP 528 en double) a soulevé le trophée du double, samedi, au tournoi de tennis ITF M25 de Santa Margharita di Pula en Italie. Aux côtés du Néerlandais Jelle Sels (ATP 623 en double), il a pris la mesure du duo italien formé par Luca Potenza et Marcello Serafini (ATP 668 et 456 en double), 6-4, 6-1 en 1 heure et 9 minutes.