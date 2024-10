WTA 1000 de Pékin: Gauff renversante, Muchova surprenante

Dans le troisième set, après quelques frayeurs, Coco Gauff n'a plus tremblé et s'est imposée en 2h20 sur une nouvelle faute directe de l'Espagnole. En finale, où elle tentera de décrocher le 8e titre de sa carrière, Gauff aura fort à faire face à Muchova.

. Muchova de retour au premier plan

La Tchèque, dont le seul titre sur le circuit remonte au tournoi de Séoul en 2019, a pris la mesure de son Qinwen Zheng, qui l'avait dominée en finale du tournoi de Palerme (terre battue) en juillet dernier.

Rapidement breakée dans le premier set, la N.1 chinoise, qui a demandé un temps mort médical pour soigner sa main droite après une chute en début de match, s'est offert une balle de débreak à 5-3 sur deux coups gagnants de haut niveau (une volée de revers, un coup droit puissant décroisé).

Mais Muchova s'est appuyée sur son excellent service, sortant deux aces de sa raquette avant de boucler la première manche.

Dans le second set, elle est restée solide et concentrée pour breaker et mener 3-1, aidée par les mauvais services de Zheng, qui a manqué de rigueur avec des prises de risques non maîtrisées (31 fautes directes contre 10 pour son adversaire).

Zheng retrouvant sa combativité a écarté les deux premières balles de match pour revenir à 4-5 mais cela n'a pas été suffisant et la Tchèque s'est finalement imposée sur sa troisième balle de finale (la première sur son service), après 1 heure 47 de jeu.

"Je me suis sentie bien et j'ai été heureuse de faire de bonnes performances contre ces grandes joueuses, de voir que je pouvais les affronter et les battre", a-t-elle exulté. "Etre en finale ici, c'est un sentiment très agréable."