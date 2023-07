Carlos Alcaraz est le premier joueur qualifié pour les Masters de fin d'année

Alcaraz, récent vainqueur de Wimbledon après une finale d'anthologie contre le Serbe Novak Djokovic, va découvrir les Masters après avoir dû déclarer forfait la saison dernière sur blessure alors qu'il y était qualifié. "Je suis très heureux de pouvoir jouer à Turin en fin d'année", a-t-il réagi. "C'est un objectif pour moi depuis le début de la saison."

L'Espagnol a remporté 47 matches contre 4 défaites cette saison, et accumulé six trophées: Wimbledon, les Masters 1000 d'Indian Wells et Madrid, les ATP 500 de Barcelone et du Queen's, ainsi que l'ATP 250 de Buenos Aires. Il domine le classement sur l'année calendaire avec 6675 points, 730 de plus que Djokovic et 1555 de plus que le Russe Daniil Medvedev.