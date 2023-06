Casper Ruud écarte facilement Alexander Zverev en demie et va défier Djokovic en finale

Dimanche à Roland-Garros, Casper Ruud jouera sa troisième finale en Grand Chelem sur les cinq derniers tournois majeurs du tennis disputés. Le Norvégien, 4e mondial, a aisément remporté sa demi-finale qui l'opposait à Alexander Zverev (ATP 27/N.22). Au bout de 2 heures et 9 minutes de jeu, Ruud a conclu la balle de match sur le score de 6-3, 6-4 et 6-0.

Après avoir perdu très nettement la finale de ces Internationaux de France l'an dernier contre l'ogre de la terre battue Rafael Nadal 6-3, 6-3, 6-0, le natif d'Oslo va se retrouver de l'autre côté du filet d'une autre légende vivante du tennis : Novak Djokovic. A l'US Open, il avait cédé en finale contre le plus grand espoir de la discipline l'Espagnol Carlos Alcaraz 6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3.

Le Serbe de 36 ans a éliminé dans la première demi-finale Alcaraz, 20 ans et N.1 mondial, 6-3, 5-7, 6-1 et 6-1. Alcaraz, victime de crampes au début du 3e set, n'a pas été en mesure de défendre ses chances dans les deux derniers sets. Djokovic va disputer sa 34e finale en Grand Chelem et la 7e à Roland-Garros. S'il soulève sa 3e coupe des Mousquetaires, il décrochera son 23e titre majeur, nouveau record absolu. Djokovic avait égalé le record de 22 titres de l'Espagnol Rafael Nadal établi à Paris face à Ruud, en s'imposant en début d'année à l'Open d'Australie, son 10e titre à Melbourne.