David Goffin, battu par le Français Terence Atmane, échoue en qualifications

David Goffin n'est pas parvenu à rejoindre le tableau final de l'Arizona Tennis Classic, le tournoi Challenger 175 disputé à Phoenix aux États-Unis. Mardi, le numéro 1 belge a perdu sa rencontre du 2e tour des qualifications. Le Liégeois de 33 ans, 112e mondial, et 2e tête de série du tableau qualificatif, a été défait par le Français Terence Atmane (ATP 136/N.8) en trois manches: 6-3, 3-6 et 6-3. Le match s''est achevé après 1h47 de jeu.

Malgré un break d'entrée, Goffin n'a pas réussi à prendre la rencontre à son compte, les joueurs échangeant leurs mises en jeu jusqu'à 2-2. David Goffin a concédé un 3e break à 4-3 et cédé la première manche dans la foulée (6-3). Le Belge a bien réagi dans la deuxième manche qu'il remporta 3-6. Mais le gaucher boulonnais de 22 ans a pris le large dans la manche décisive (3-0) et n'a plus été rejoint.

Goffin disputait ses premières qualifications dans un tournoi Challenger depuis juin 2011 à Brunswick en Allemagne. Il restait sur une défaite au 1er tour à Indian Wells face à Andy Murray. Il s'était extrait des qualifications en battant au 2e tour Luca Nardi (ATP 123). L'Italien de 20 ans, qui a été repêché comme lucky loser, a éliminé le N.1 mondial Novak Djokovic lundi au 3e tour de cet ATP Masters 1000 disputé en Californie.