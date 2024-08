Elise Mertens éliminée d'emblée en double

Elise Mertens (WTA 4 en double) et sa partenaire taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 5 en double) ont été éliminées dès le premier tour du double de l'US Open de tennis, jeudi. Mertens et Hsieh, têtes de série N.2, ont été battues 6-2, 6-3 par la Française Kristina Mladenovic (WTA 44 en double) et la Chinoise Zhang Shuai (WTA 62 en double). La rencontre a duré 1 heure et 02 minutes.