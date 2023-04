France, Kazakhstan, République tchèque, Espagne et Allemagne en phase finale

La France a battu la Grande-Bretagne 3 à 1 à Coventry, l'Espagne a dominé le Mexique sur le même score devant son public de Marbella, tout comme le Kazakhstan à domicile face à la Pologne et la République tchèque face à l'Ukraine qui "recevait" à Antalya, en Turquie. Victoire aussi 3-1 pour l'Allemagne face au Brésil à Stuttgart.

Les duels entre l'Italie et la Slovaquie et entre la Slovénie et la Roumanie seront décidés à l'issue du 5e et dernier match.