Greet Minnen et Magali Kempen s'inclinent au premier tour du double

Greet Minnen et Magali Kempen, 61e et 160e joueuses mondiales en double, ont été battues au premier tour du tournoi de double à l'ITF W60 d'Oeiras, épreuve sur terre battue dotée de 60.000 dollars, mardi au Portugal. Le duo belgo-belge s'est incliné contre la Roumaine Oana Gavrila (WTA 212 en double) et la Bosnienne Nefisa Berberovic (WTA 461 en double), 7-6 (9/7), 6-4. La partie a duré 1 heure et 40 minutes.

Le premier set a été disputé, et les deux paires se sont rendu coup pour coup, avec un break et un contre-break, jusqu'au jeu décisif. Dans celui-ci, menées 6/3, Minnen et Kempen ont résisté à 5 balles de set avant de céder, 9/7. La deuxième manche a vu pas moins de cinq breaks, mais Berberovic et Gavrila ont réussi à protéger leur service une fois de plus que leurs adversaires afin de s'imposer, 6-4.

Les deux joueuses belges figurent également dans le tableau du simple. Dans celui-ci, Minnen, 173e joueuse mondiale et tête de série N.4, a battu l'Indienne Karman Thandi (WTA 278) en début de journée. Elle affrontera en huitième de finale la Bosnienne Nefisa Berberovic (WTA 304).