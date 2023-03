Indian Wells: Garcia écarte Fernandez et passe en 1/8e

Cette fois, elle a montré beaucoup de solidité dans son jeu d'entrée de match. Toujours aussi tranchante, en prenant la balle très tôt, elle a été récompensée par son agressivité et surtout par sa précision dans les frappes. Et elle s'est montrée réaliste, puisqu'elle n'a eu besoin que d'une opportunité pour réussir le break dans le premier set.

"Le début du dernier set a été très important. Elle mettait beaucoup de pression et j'étais un peu à cran après avoir perdu le deuxième. J'ai essayé de mettre plus d'intensité et de me battre. C'est ce que j'ai fait de mieux, j'ai mis plus de pression et je suis très contente de cette victoire", a-t-elle réagi à chaud.

La Française, demi-finaliste du dernier US Open et lauréate juste avant du Masters 1000 de Cincinnati, n'a jamais réussi à dépasser les 1/8es de finale, dans le désert californien.

Elle en aura l'occasion lors de son prochain match contre la Roumaine Sorana Cirstea (83e), expéditive pour écarter 6-3, 6-1 l'Américaine Bernarda Pera (43e).