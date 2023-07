Joran Vliegen battu en finale du double mixte

Joran Vliegen, 25e mondial en double messieurs, n'a pas remporté le titre du double mixte au tournoi de tennis de Wimbledon. Associé à la Chinoise Yifan Xu (WTA 27 en double dames), 34 ans, le gaucher limbourgeois de 30 ans a été battu jeudi en finale par la paire classée tête de série N.7 formée par le Croate Mate Pavic (ATP 17), 30 ans, et l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 15), 30 ans, en trois sets 6-4, 6-7 (9/11), 6-3 et 2 heures et 7 minutes.

Vliegen perd sa troisième finale en Grand Chelem après celle du double mixte l'an dernier à Roland-Garros avec la Norvégienne Ulrikke Eikeri et le double messieurs cette année sur la terre battue parisienne avec Sander Gillé.

Le nombre de titres de la Belgique en Grand Chelem reste donc bloqué à six après celui chez les messieurs de Olivier Rochus et Xavier Malisse en 2004 à Roland-Garros et ceux chez les dames de Kim Clijsters avec la Japonaise Ai Sugiyama à Roland-Garros et l'US Open en 2003 et les trois victoires d'Elise Mertens à US Open en 2019 et l'Open d'Australie en 2021 (avec la Bélarusse Aryna Sabalenka) et Wimbledon en 2021 (avec la Taïwanaise Hsieh Su-Wei).