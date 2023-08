Minnen assurée d'un retour dans le Top 100 : "Envie de réaliser d'autres belles choses"

"C'était un gros objectif, quand j'ai recommencé fin de l'année dernière après m'être blessée", avance-t-elle. "Et cela fait vraiment plaisir d'y être parvenue cette semaine".

Cela va faire exactement un an que Greet Minnen était sortie du Top 100, avant de se blesser au dos et de devoir s'arrêter durant trois mois. Retombée jusqu'au 225e rang de la hiérarchie mondiale début janvier, la native de Turnhout se retrouvera au minimum 98e suite à cette accession en finale. Et en cas de victoire contre l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 143) ce samedi, elle grimpera même à la 86e place.