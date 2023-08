Minnen en quarts de finale après avoir "très bien négocié les moments importants"

Greet Minnen dispute en Pologne son dernier tournoi avant les qualifications de l'US Open, la semaine du 21 août. Et en cas de beau parcours, la native de Turnhout pourrait même effectuer son retour dans le top 100 mondial qu'elle avait quitté il y a tout juste un an avant de se blesser au dos et de devoir s'arrêter durant trois mois.

"Je ne la connaissais pas", a expliqué Greet Minnen. "Je l'avais tout juste vu jouer la veille. Elle a entamé ce match de manière très agressive, pour essayer de me mettre sous pression. Il fallait donc que je fasse preuve de patience et que j'attende l'occasion pour porter l'estocade. Il y a eu pas mal de jeux accrochés, mais j'ai très bien négocié les moments importants pour faire la différence. Cela me donne beaucoup de confiance pour la suite".

"Réintégrer le top 100 est un gros objectif, mais ce n'est certainement pas la seule chose qui me motive. J'essaie de jouer le mieux possible lors de chaque match. Et on verra où cela me mènera. Là, je vais rencontrer l'Allemande Lys, qui est un jeune talent (21 ans, 148e à la WTA). Je me suis déjà entraînée une ou deux fois avec elle et elle joue très bien. Ce ne sera pas facile".