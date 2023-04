Rafael Nadal déclare forfait pour le Masters 1000 de Madrid

Rafael Nadal a annoncé jeudi via ses réseaux sociaux son forfait pour le Masters 1000 de Madrid, qui débutera le 26 avril, différant encore la date de son retour à la compétition.

Le joueur espagnol de 36 ans s'était blessé à la hanche le 18 janvier au 2e tour de l'Open d'Australie. Les examens effectués avaient révélé une " lésion du deuxième degré du muscle ilio-psoas de la jambe gauche". La durée de la revalidation était estimée entre six et huit semaines, mais il n'a plus rejoué depuis.

Désormais 14e mondial, le Taureau de Manacor avait repris un entraînement léger à la mi-mars après avoir dû déclarer forfait pour les tournois Masters 1000 d'Indian Wells et Miami. Le Majorquin avait ensuite renoncé aux premiers tournois sur terre battue, à Monte-Carlo et Barcelone.