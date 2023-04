Rafael Nadal, pas encore rétabli, renonce à disputer le Masters 1000 de Monte Carlo

"Malheureusement, je ne suis pas encore en mesure de jouer et je vais manquer un de ces tournois spéciaux que j'aime toujours jouer. Monte Carlo est et a été un événement clé de ma carrière mais malheureusement je vais devoir encore le manquer parce que je suis ne suis pas encore prêt à jouer sans risquer de me blesser. Je vais poursuivre le long processus pour être prêt à effectuer mon retour". C'est par ces mots que Rafael Nadal a annoncé mardi sur Instgram qu'il ne jouera pas l'ATP Masters 1000 de Monte Carlo qui débute dimanche.