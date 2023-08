Sander Gillé et Joran Vliegen qualifiés pour les quarts de finale en double

Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour les quarts de finale du double du tournoi de tennis ATP 500 de Washington, joué sur surface dure et doté de 2.013.940 dollars, mercredi aux Etats-Unis.

Au premier tour, Gillé (ATP 24 en double) et Vliegen (ATP 23) se sont imposés en deux sets 7-6 (8/6), 6-4 contre la paire tête de série N.4 formée par le Salvadorien Marcelo Arevalo (ATP 19) et le Néerlandais Jean-Julien Rojer (ATP 19). La rencontre a duré 1 heure et 34 minutes.

Pour une place dans le dernier carré, la paire belge de Coupe Davis affrontera la paire composée du Britannique Jamie Murray et du Néo-Zélandais Michael Venus.